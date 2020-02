SE RESTABLECIERON LAS PRESTACIONES DE OSEF EN TODAS LAS FARMACIAS CONVENIDAS

Además, los afiliados podrán tramitar el reintegro de cobertura del 100%, 70%, o 30% de medicamentos que hayan adquirido los días 19 y 20 de febrero en las farmacias convenidas.

Alejandro Canals, delegado de OSEF en Río Grande, indicó en la TV Pública Fueguina que “la suspensión de las prestaciones en farmacias se produjo por una deuda de la gestión anterior de 98 millones de pesos que data de septiembre a diciembre del año 2019, producto de la compra de medicamentos de laboratorio a lo que se suma otra deuda por falta de pago a las farmacias convenidas que se acumuló hasta el presente, provocando un cuello de botella financiero en el organismo”.

“Se llegó a esta situación por no haber realizado la compra de medicamentos para nuestro servicio propio. Esto no fue por decisión del personal sino que fue una política a partir de la cual las compras se centraron en medicamentos de alto costo y no de alta rotación, por lo que se derivaban a los afiliados a otras farmacias y esto aumentaba la deuda”, agregó.

Finalmente, Canals comentó que “en estos momentos estamos iniciando la compra de medicamentos para nuestro propio servicio y estamos trabajando tanto desde la presidencia como desde las área técnicas para garantizar a los afiliados los medicamentos que necesitan”.