Oviedo: “No existe una autocrítica sobre los reclamos de los vecinos, que siguen sin respuesta”

Oviedo repasó los principales ejes de su gestión en el Concejo Deliberante. “Mi mayor responsabilidad y desafío es que se garantice la participación efectiva para todos los vecinos, más allá de la ideología – dijo-; terminar con esa política que no compartimos, del trato diferencial que no hace más que enfrentar a los vecinos”.

"Hay mucha gente que reclama que no se siente contenida por el Municipio, que las mejoras no llegan a todos los sectores como por ejemplo en los barrios más antiguos, que son los más postergados. Que no hay proyección a futuro ni inversión de calidad porque las obras no duran –señaló Oviedo-. Nosotros vamos a trabajar para recuperar el sentido de pertenencia, y que los barrios vuelvan a ser el motor del progreso. Que los vecinos sepan que pueden y deben hacer valer sus derechos siempre, más allá de su ideología”, remarcó la concejal mopofista.

En referencia al discurso del Intendente durante la sesión inaugural, Oviedo reconoció que “esperábamos un mensaje más reflexivo sobre los errores cometidos y las cuestiones que reclaman los vecinos y todavía siguen sin respuesta”, sin embargo, “no hay una autocrítica sobre los problemas de fondo, sólo anuncios sobre una realidad paralela”, cuestionó.