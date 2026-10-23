Este sábado habrá atención médica sin turno en el Centro de Salud Municipal

La jornada se realizará el 24 de octubre, de 10 a 14 horas, en 12 de Octubre 951. Los vecinos podrán acceder a vacunación, controles para el carné de pileta y órdenes médicas para mamografías. La atención será gratuita de turnos previos, por orden de llegada.
Ushuaia23/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia realizará este sábado 24 de octubre una jornada de atención abierta a la comunidad en el Centro de Salud Municipal, ubicado en 12 de Octubre 951, con el objetivo de facilitar el acceso a diferentes prestaciones sanitarias.

Durante la actividad, que se desarrollará entre las 10 y las 14 horas, estará habilitado el vacunatorio para completar las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, tanto para niños como para adultos.

Además, el personal de enfermería realizará los controles trimestrales necesarios para el carné de pileta, mientras que quienes necesiten gestionar una mamografía podrán solicitar la orden médica correspondiente al profesional del establecimiento.

La atención se brindará por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo, y estará destinada a todos los vecinos que necesiten realizar estos trámites y controles de salud durante el fin de semana.

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