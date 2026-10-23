El Concejo Deliberante expresó su preocupación por la deuda de coparticipación del Gobierno provincial

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó este jueves una comunicación presentada por el bloque del Movimiento Popular Fueguino, mediante la cual manifestó su preocupación institucional por la deuda de coparticipación provincial con el Municipio, correspondiente a recursos que deben ser transferidos por el Gobierno de Tierra del Fuego.

El pronunciamiento se produjo durante la sesión ordinaria desarrollada en el Museo Municipal Virginia Choquintel, encabezada por la presidenta del cuerpo, Guadalupe Zamora, con la participación de los nueve concejales.

Durante la jornada también se aprobaron distintas iniciativas, entre ellas la creación de un programa de abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, un registro municipal de cuidadoras y cuidadores y el Consejo Municipal de Seguridad Vial.

Asimismo, los ediles acompañaron proyectos relacionados con la protección de la privacidad digital de niños y adolescentes, el reconocimiento a veteranos de Malvinas y la preservación de espacios históricos de la ciudad.

Entre otras medidas, se aprobó la declaración del Puente General Enrique Mosconi como Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico de Río Grande, además de modificaciones al Código de Edificación y el Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Laguna de los Patos.