Realizan trabajos de bacheo en distintas calles de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia inició tareas de reparación del pavimento en varios sectores de la ciudad tras la veda invernal. Los trabajos incluyen el retiro del material deteriorado y la colocación de mezcla asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.
22/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio lleva adelante trabajos de bacheo en distintas calles de la ciudad, con el objetivo de reparar los sectores más deteriorados de la calzada y mejorar las condiciones de circulación vehicular.

Las tareas, a cargo de la Dirección de Bacheo, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, se realizaron sobre las calles Alem, Del Tolkeyen, Ascasubi, Fuegia Basket, Yaganes y Deloqui. También se efectuaron intervenciones en Maipú, a la altura de la Casa Beban, y en Congreso Nacional, frente al Juzgado.

Los trabajos consisten en retirar el pavimento dañado, consolidar la base y colocar una mezcla asfáltica en frío. Posteriormente, el material es compactado mediante equipos especiales para mejorar la resistencia de las reparaciones.

Desde el Municipio explicaron que, tras la veda invernal, las condiciones climáticas y las características del suelo generan un mayor deterioro en distintos sectores de la red vial.

Las tareas de mantenimiento continuarán en otros puntos de la ciudad, de acuerdo con el estado de las calles y las condiciones del terreno.

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