Piden cuidar los espacios públicos tras detectar daños en sectores parquizados de Río Grande

La Municipalidad de Río Grande expresó su preocupación por los daños registrados en distintos espacios verdes de la ciudad durante festejos y encuentros multitudinarios, especialmente en sectores parquizados donde se detectó la pérdida de plantas y el deterioro de la vegetación.

Entre las especies afectadas se encuentran las lavandas y otras variedades que requieren cuidados especiales para desarrollarse debido a las condiciones climáticas de Tierra del Fuego.

Desde el Municipio señalaron que estas situaciones perjudican el trabajo de mantenimiento y recuperación que se realiza durante todo el año para conservar los espacios públicos.

Además, explicaron que las bajas temperaturas y las características del clima fueguino dificultan el crecimiento de determinadas especies, por lo que reemplazar las plantas dañadas demanda tiempo y nuevos trabajos de parquización.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos mayor responsabilidad durante las celebraciones y actividades comunitarias, evitando dañar la vegetación y contribuyendo a mantener la limpieza de los sectores compartidos.

Finalmente, recordaron que los espacios públicos son patrimonio de toda la comunidad y que su conservación requiere tanto del mantenimiento municipal como del compromiso de quienes los utilizan.