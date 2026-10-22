Piden cuidar los espacios públicos tras detectar daños en sectores parquizados de Río Grande

La Municipalidad advirtió sobre el deterioro de espacios verdes durante celebraciones multitudinarias y pidió mayor responsabilidad a los vecinos. Los daños incluyen la pérdida de distintas especies vegetales, cuya recuperación demanda tiempo y trabajos de mantenimiento.
Río Grande 22/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Río Grande expresó su preocupación por los daños registrados en distintos espacios verdes de la ciudad durante festejos y encuentros multitudinarios, especialmente en sectores parquizados donde se detectó la pérdida de plantas y el deterioro de la vegetación.

Entre las especies afectadas se encuentran las lavandas y otras variedades que requieren cuidados especiales para desarrollarse debido a las condiciones climáticas de Tierra del Fuego.

Desde el Municipio señalaron que estas situaciones perjudican el trabajo de mantenimiento y recuperación que se realiza durante todo el año para conservar los espacios públicos.

Además, explicaron que las bajas temperaturas y las características del clima fueguino dificultan el crecimiento de determinadas especies, por lo que reemplazar las plantas dañadas demanda tiempo y nuevos trabajos de parquización.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los vecinos mayor responsabilidad durante las celebraciones y actividades comunitarias, evitando dañar la vegetación y contribuyendo a mantener la limpieza de los sectores compartidos.

Finalmente, recordaron que los espacios públicos son patrimonio de toda la comunidad y que su conservación requiere tanto del mantenimiento municipal como del compromiso de quienes los utilizan.

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