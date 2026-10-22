Lechman respaldó la regularización de tierras para familias productoras de Río Grande

El legislador de Somos Fueguinos acompañó el dictamen que permitirá avanzar con la expropiación de terrenos en la Margen Sur. Destacó el trabajo de las familias que llevan años desarrollando actividades productivas y sostuvo que su crecimiento beneficia a toda Tierra del Fuego.
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El parlamentario Jorge Lechman, confirmó su acompañamiento al proyecto que busca regularizar la situación de familias productoras de la Margen Sur de Río Grande, durante una reunión conjunta de las comisiones Nº 5 y Nº 2 realizada este miércoles en esa ciudad.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable y contempla declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación tres parcelas del Macizo 67, con el propósito de avanzar en la regularización dominial de los terrenos que actualmente ocupan familias dedicadas a distintas actividades productivas.

Durante el encuentro, Lechman reconoció el esfuerzo de quienes llevan años trabajando en esas tierras y destacó la importancia de brindarles la posibilidad de acceder a sus títulos de propiedad.

“El crecimiento de ustedes también es el crecimiento de Río Grande y de toda la provincia, porque Río Grande no es una burbuja, pertenece a una provincia”, expresó el parlamentario.

Asimismo, aclaró que la aprobación de la ley no significará la entrega inmediata de los títulos, debido a que todavía deberán cumplirse procedimientos administrativos y legales para concretar la expropiación y posterior regularización.

En ese sentido, coincidió con el legislador Damián Löffler sobre la necesidad de garantizar los recursos económicos que permitan llevar adelante el proceso.

Finalmente, Lechman ratificó su respaldo al dictamen y adelantó que, cuando el proyecto llegue al recinto, acompañará su aprobación para que las familias productoras puedan avanzar hacia la titularidad de los terrenos donde desarrollan sus emprendimientos.

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