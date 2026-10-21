Realizarán controles de mascotas en la Reserva Natural Bahía Encerrada

El Municipio llevará adelante inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normas de tenencia responsable de animales y proteger la fauna silvestre. Buscan evitar que los perros afecten los nidos y las aves que habitan en el sector.
Ushuaia21/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia pondrá en marcha controles de tenencia responsable de mascotas en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, con el objetivo de preservar la biodiversidad y reducir el impacto que puede provocar la presencia de perros en el área protegida.

Los operativos estarán a cargo de personal de la Dirección de Zoonosis y las Guardias Ambientales, quienes realizarán recorridas periódicas para verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 4800 y las disposiciones establecidas para la conservación del lugar.

La reserva fue creada mediante la Ordenanza N° 3631/09 y cuenta con un Plan de Manejo destinado a proteger sus ambientes naturales y las especies silvestres que habitan en el sector.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que las tareas permitirán reforzar la fiscalización dentro del espacio protegido y disminuir los riesgos para la fauna local.

“Este trabajo articulado viene a impulsar una serie de recorridas periódicas, donde las y los agentes van a estar fiscalizando el Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana. Esto nos permitirá reducir el impacto negativo de los canes en el área, que involucra la depredación de nidos y aves”, señaló el funcionario.

Los controles estarán orientados a garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y prevenir situaciones que puedan afectar la conservación de la reserva.

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