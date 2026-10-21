Realizarán controles de mascotas en la Reserva Natural Bahía Encerrada

La Municipalidad de Ushuaia pondrá en marcha controles de tenencia responsable de mascotas en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, con el objetivo de preservar la biodiversidad y reducir el impacto que puede provocar la presencia de perros en el área protegida.

Los operativos estarán a cargo de personal de la Dirección de Zoonosis y las Guardias Ambientales, quienes realizarán recorridas periódicas para verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 4800 y las disposiciones establecidas para la conservación del lugar.

La reserva fue creada mediante la Ordenanza N° 3631/09 y cuenta con un Plan de Manejo destinado a proteger sus ambientes naturales y las especies silvestres que habitan en el sector.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que las tareas permitirán reforzar la fiscalización dentro del espacio protegido y disminuir los riesgos para la fauna local.

“Este trabajo articulado viene a impulsar una serie de recorridas periódicas, donde las y los agentes van a estar fiscalizando el Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana. Esto nos permitirá reducir el impacto negativo de los canes en el área, que involucra la depredación de nidos y aves”, señaló el funcionario.

Los controles estarán orientados a garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y prevenir situaciones que puedan afectar la conservación de la reserva.