BiciUshuaia vuelve este viernes con nuevos recorridos y tarifas desde $2.500

El servicio municipal de bicicletas retomará su funcionamiento el 23 de octubre con seis estaciones habilitadas y una ampliación de las zonas de circulación. Los residentes fueguinos pagarán $2.500 por hora, mientras que los turistas nacionales abonarán $5.000 y los extranjeros $7.500.
Ushuaia22/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia pondrá nuevamente en funcionamiento el sistema de bicicletas BiciUshuaia este viernes 23 de octubre, con nuevos sectores habilitados para recorrer la ciudad y cambios en la modalidad de cobro.

La presentación de la temporada 2026 se realizará a las 14 horas en la pasarela Luis Pedro Fique, junto al cartel de Ushuaia. A partir de las 17 quedarán operativas las seis estaciones de retiro y devolución de bicicletas.

Los puntos estarán ubicados en Plaza Chupetín, en el barrio 640 Viviendas; la rotonda del Polivalente de Artes; el puerto de Ushuaia; plaza Belgrano; el bar Yamanas y la rotonda del aeropuerto. Esta temporada, todas las estaciones funcionarán de manera autónoma.

Entre las principales novedades se encuentra la ampliación de los recorridos permitidos, que incluirán el sector del Trencito del Fin del Mundo, el camping del CECU, el faro de Playa Larga, el barrio San Martín y la zona del Pipo.

Sin embargo, continuará prohibido ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego y circular por la ruta nacional 3 más allá de los carteles de acceso a la ciudad.

Las tarifas se mantendrán en los mismos valores de la temporada anterior, aunque habrá una modificación en el sistema de facturación. A partir de ahora se cobrará por hora completa, incluso cuando la bicicleta se utilice durante menos tiempo, dejando atrás la modalidad de pago por media hora.

El servicio funcionará de 8 a 22 horas hasta el 20 de febrero de 2027. Desde el 21 de febrero, el horario será de 9 a 21.

Para utilizar las bicicletas será necesario contar con la aplicación BiciUshuaia, disponible para teléfonos Android y iPhone. Ante consultas o inconvenientes, los usuarios podrán comunicarse por WhatsApp al 2901-643617.

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