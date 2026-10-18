Ushuaia: avanzan los trabajos de pavimentación de Los Ñires y el Municipio prevé finalizar la obra en abril

La Municipalidad de Ushuaia comenzó con los movimientos de suelo en la calle Los Ñires. Los trabajos incluyen modificaciones en los desagües pluviales, accesos y bocacalles. La obra tiene un plazo de ejecución de 120 días y durante su desarrollo habrá cortes y desvíos de tránsito.
Ushuaia18/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La secretaria de Planificación y Servicios Públicos de Ushuaia, Carolina Yutrovic, confirmó que comenzaron los trabajos de pavimentación de la calle Los Ñires y aseguró que existen buenas perspectivas para avanzar durante los próximos meses.

La funcionaria explicó que ya se realizaron los estudios topográficos y comenzaron los primeros movimientos de suelo. Antes de colocar el asfalto, será necesario reubicar desagües pluviales, intervenir bocacalles y accesos a calles laterales, además de ejecutar obras de contención en sectores con diferencias de altura.

Yutrovic destacó la colaboración de los vecinos y el compromiso de la empresa adjudicataria para cumplir con los tiempos establecidos. “Tenemos por delante toda la temporada estival para trabajar y las perspectivas de avance son buenas”, señaló.

La ejecución también obligará a modificar temporalmente la circulación vehicular. Desde el Municipio indicaron que se informará sobre los cortes y desvíos a medida que avancen las tareas.
La secretaria advirtió que podrían presentarse inconvenientes durante las excavaciones, especialmente cuando las instalaciones subterráneas no coincidan con la información de los planos.

Finalmente, recordó que el contrato establece un plazo de ejecución de 120 días y estimó que, pese a posibles modificaciones en el cronograma, la pavimentación de Los Ñires debería estar finalizada en abril de 2027.

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