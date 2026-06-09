Triquinosis: dieron negativo los análisis realizados en un comercio investigado

La Municipalidad confirmó que los análisis realizados sobre muestras tomadas en un comercio investigado por un presunto brote de triquinosis dieron resultado negativo.

Según explicó el director Oscar Salgado, la intervención se produjo a partir del caso registrado días atrás en la ciudad, donde ocho personas resultaron afectadas. A partir de esa situación, el Departamento de Epidemiología Zona Sur inició la investigación correspondiente y solicitó la participación de la Dirección General de Industria, Comercio y Bromatología para avanzar con la toma de muestras.

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Diagnóstico de Sanidad Animal de Río Grande. Desde el área municipal indicaron que este martes fueron notificados de que los resultados fueron negativos.

Más allá del resultado, desde Bromatología remarcaron la necesidad de consumir productos provenientes de establecimientos habilitados, con controles sanitarios, trazabilidad y etiquetado correspondiente. También recomendaron evitar productos de faena clandestina y asegurar una correcta cocción de las carnes, alcanzando los 70 grados en el centro de la pieza para reducir riesgos sanitarios