Vuoto cuestionó a Milei: “El cinismo hecho presupuesto”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, salió al cruce del presidente Javier Milei tras la cadena nacional en la que se presentó el Presupuesto 2026. A través de su cuenta de X, el jefe comunal criticó el discurso del mandatario y señaló que el Gobierno nacional sólo “descubrió” a jubilados, docentes, estudiantes y personas con discapacidad después de haber sufrido una derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

En su mensaje, Vuoto ironizó sobre la actitud del Presidente y cuestionó el repentino interés por la obra pública. “Sería bueno que termine lo que está aún pendiente en Ushuaia”, apuntó el intendente, en referencia a proyectos que llevan tiempo demorados en la capital fueguina.

El dirigente fueguino también cuestionó el diagnóstico oficial de Milei respecto a la economía: “Dijo que su gestión es un éxito, aunque entiende que la gente no lo perciba en su realidad. ¿Será porque viven una realidad completamente distinta a la del presidente?”.

Finalmente, concluyó con un mensaje contundente: “El cinismo hecho presupuesto. En Tierra del Fuego AIAS seguimos protegiendo a nuestro pueblo frente a tanto desprecio”.

