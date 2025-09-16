Vuoto cuestionó a Milei: “El cinismo hecho presupuesto”

Te puede interesar

Presupuesto 2026: Martín Perez advierte que la industria fueguina “está en riesgo” por la baja de aranceles Shelknamsur Nacionales 16/09/2025 El intendente de Río Grande, Martín Perez, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026, que contempla la eliminación de aranceles para la importación de celulares, consolas y productos electrónicos. Según advirtió, la medida amenaza con vaciar la economía de Tierra del Fuego y pone en peligro miles de empleos directos e indirectos vinculados al régimen industrial.

Cristina López contra Milei: “Con su veto, ataca el presente de los estudiantes y el futuro de la Nación” Shelknamsur Nacionales 15/09/2025 La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, participó de una jornada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) donde lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario recientemente sancionada por el Congreso.

Operaciones conjuntas en el fin del mundo: la Armada y la Fuerza Aérea refuerzan su adiestramiento en Tierra del Fuego Shelknamsur Nacionales 11/09/2025 En escenarios de alta complejidad como la baja montaña y el monte austral, efectivos de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea llevaron adelante un exigente adiestramiento conjunto en la provincia de Tierra del Fuego. Con prácticas que incluyeron paracaidismo, esquí alpino y navegación terrestre, las Fuerzas buscan consolidar su interoperabilidad y desplegar una capacidad de respuesta eficaz ante misiones especiales.

Fuerza Patria refuerza su estrategia rumbo al 26 de octubre Shelknamsur Nacionales 08/09/2025 Los candidatos a senadores por Fuerza Patria, Cristina López y Federico Runín, mantuvieron una reunión de trabajo con Agustín Tita y Paola Mancilla, postulantes a diputados, con miras a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El encuentro estuvo atravesado por una definición política clara: reforzar la estrategia territorial y consolidar un mensaje de unidad frente al gobierno de Javier Milei. “Los candidatos de Fuerza Patria en todo el país, somos la única opción en el Congreso para marcarle un límite a la crueldad de Milei, somos los que vamos a ponerle un freno a Milei”, remarcaron.

“Es para Axel, la conducción”: la militancia celebró el triunfo bonaerense y empujó a Kicillof a la proyección nacional Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.

Javier Milei reconoció la derrota en Buenos Aires: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo” Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El Presidente habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata tras confirmarse el triunfo del peronismo en la provincia. Con un discurso breve y autocrítico, admitió la magnitud del revés y marcó diferencias en su trato hacia los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Provincia de Buenos Aires: Cristina Kirchner celebró la victoria peronista y apuntó contra Milei Shelknamsur Nacionales 07/09/2025 El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.

Discapacidad: La senadora López rechazó el veto de Milei, con duras críticas a la corrupción libertaria Shelknamsur Nacionales 04/09/2025 La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Nos gobierna una banda de coimeros que roba con los medicamentos de los discapacitados”, denunció en el recinto.

Yesica Garay: “La elección se polariza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza” Shelknamsur Nacionales 03/09/2025 En diálogo con Radio Monumental, la concejala del Partido Justicialista y referente de Fuerza Patria, Yésica Garay, analizó el escenario electoral y advirtió que la disputa en las próximas legislativas estará marcada por una fuerte polarización.