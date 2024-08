La tradicional bajada de antorchas en el Cerro Martial será este sábado 10 de agosto

El gobierno de Gustavo Melella convocó a elecciones de convencionales constituyentes para el 10 de noviembre de 2024, con el objetivo de reformar la Constitución Provincial. El llamado fue oficializado mediante el Decreto Provincial N° 1656-2024, no solo marca un nuevo hito en la historia política de Tierra del Fuego, sino que también desata una serie de debates y expectativas en torno al futuro de la provincia. Sin embargo, la reforma, que tendrá un costo de más de mil millones, no modificará la vida de los fueguinos que padecen cortes de luz, baja presión de agua y una salud pública ineficiente. Críticos argumentan que esta iniciativa solo busca habilitar a Melella para un periodo más de gobierno.

Algunos dicen que en estos tipos de vuelos con turbulencia muchos ateos se hacen creyentes de lo que sea. Recordemos el video que se hizo viral donde una mujer, ante las turbulencias en pleno viaje a Ushuaia, gritaba "¡Me quiero bajar! ¡Ay, mamita querida!". No es la primera vez que esta línea aérea no puede aterrizar en la ciudad de Ushuaia por mal clima. Tampoco un poco de adrenalina no viene mal.