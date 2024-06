Recomendaciones para calefaccionar el hogar de manera segura durante las bajas temperaturas

El Ministerio de Salud de la provincia recordó a la población extremar los cuidados para calefaccionar los hogares de manera segura y prevenir accidentes asociados al uso inadecuado de distintos artefactos.

El pronóstico del tiempo anticipa que el termómetro se mantendrá con temperaturas bajo cero durante el fin de semana largo en toda la provincia. Por ese motivo se recomienda una serie de cuidados básicos al momento de calefaccionar los hogares.

Es fundamental que exista una ventilación continua en el ambiente, para mantener el recambio de aire.

Por otro lado, se recomienda evitar calefaccionar el hogar con hornallas u hornos a gas para no generar intoxicaciones por monóxido de carbono. Asimismo, se aconseja revisar los conductos de evacuación de gases de hogares a leña, chimeneas y salamandras.

En cuanto a los sistemas de calefacción eléctricos, si bien no producen monóxido de carbono, también es necesario tener ciertos recaudos. Se debe controlar que todos los enchufes estén en buen estado y no sobrecargados, para que no se produzcan cortocircuitos.

En todos los casos, es importante mantener una distancia segura entre el artefacto de calefacción y cualquier objeto inflamable como cortinas, ropa tendida y muebles a los fines de evitar incendios. También se debe evitar el contacto o la cercanía con la superficie radiante, que pueda producir algún tipo de quemadura, sobre todo en el caso de niñas y niños pequeños.