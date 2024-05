Freiberger: "Espero que se cumpla la palabra de no ingresar asuntos sobre tablas"

Este jueves desde las 11 de la mañana se realizará la 4ta. sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia. La jornada tendrá lugar en el Foyer de la Casa de la Cultura ubicada en Malvinas Argentinas y 12 de Octubre.

Cabe recordar que los concejales y concejalas llegan a esta instancia parlamentaria tras lograr dictamen en varios asuntos en las sesiones temáticas. Así se logró que un centenar y medio de temas se incluyeran en el Boletín de Asuntos Entrados, mientras que en labor parlamentaria, los bloques políticos definieron alrededor de 77 asuntos en el orden del día.

En este marco, la concejala Daiana Freiberger del Partido Justicialista fue consultada por RADIO PROVINCIA sobre la convocatoria, indicando que la cantidad de temas a tratar tiene que ver "con una dinámica sostenida en el tiempo", del trabajo realizado en algunas de las comisiones temáticas. "Nos resulta vital este trabajo para poder tratar pormenorizadamente cada uno de los distintos temas que ingresan, ya sea por parte de los vecinos o por parte de los concejales", destacó.

En este sentido, la concejala anunció que el proyecto de derogar la ordenanza 6300 que fija las tarifas de colectivo sin pasar por el debate del Concejo Deliberante en principio no se tratará en la sesión ordinaria de este jueves y advirtió: "espero que se cumpla el compromiso de no ingresar asuntos para su tratamiento sobre tablas".

Freiberger agregó "si será así, no tiene sentido el trabajo en Labor Parlamentaria" en referencia a que en la última sesión esto no se cumplió. "Algunas cuestiones referidas a excepciones ingresaron cuando no estaban previstas", recordó.