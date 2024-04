Lechman defendió la Ley 19.640 como la única política pública exitosa en 50 años

“Yo repito: si me has seguido a través del tiempo, y esto no lo digo ahora que soy legislador, lo he dicho durante mucho tiempo. En 1972, la Nación nos impuso la 19.640. Hoy, funcionarios de diferentes bloques políticos nos consideran un gasto. En su momento Cristina Fernández de Kirchner y Matías Kulfas han sido críticos, refiriéndose a los fueguinos como 'planeros de lujo' y realizando lo que denomino 'cirugías mayores' a nuestra economía", explicó Lechman.

El legislador subrayó la importancia de reconocer el daño social, ecológico y ambiental que ha causado la política nacional a través de los años y argumentó la necesidad de una reparación histórica. “Excepto los pueblos originarios, el resto, somos todos hijos de alguien que vino alguna vez, y aquellos que vinieron alguna vez a Tierra del Fuego, no vinieron porque les gustaba el Monte Olivia, vinieron porque Tierra del Fuego les ofrecía algo que sus propias provincias les negaban, que era la posibilidad de conformar un futuro mejor para su familia y para ellos mismos. Entonces, cuando hablan de la 19.640 a nivel nacional, yo tengo una mirada diferente, yo tengo una mirada que defiende los derechos de Tierra del Fuego, creo que la Ley 19640 ha sido la única política pública a nivel nacional que ha funcionado en los últimos cincuenta años en la República Argentina”, comentó Lechman.

“La ley 19.640 no sólo ha sido beneficiosa, sino que representa la única política pública a nivel nacional que ha funcionado en los últimos cincuenta años”, concluyó Lechman, reiterando su posición firme en defensa de la legislación que ha traído desarrollo, arraigo y esperanza a miles de ciudadanos que en sus propias provincias fueron negados".