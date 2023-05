Bertone “Necesitamos tener diferentes voces en la legislatura, no podemos tener una legislatura de 15 miembros que piensan lo mismo”

En una entrevista realizada en el Programa Tal para Cual por FM Stylo 101.1, Rosana Bertone expresó que “si llegamos a la Legisladtura vamos a hacer por ley el Programa Llegó el Gas”, y señaló “somos una provincia gasífera, somos uno de los productores de gas más importantes de la Argentina y no puede ser que nuestra gente aún teniendo la red que pasa por su casa no esté conectada.”

Además, la exgobernadora detalló que entre las preocupaciones que le transmiten las y los fueguinos está el deterioro en la salud pública provincial. En este sentido, Bertone indicó que “en el área de salud nosotros logramos avanzar con médicos especialistas, con más cantidad de turnos, con áreas que las fuimos haciendo nuevas”, mientras “hoy de 8 cirugías solo se hacen 2”, por falta de insumos.

“Nosotros hicimos mayor inversión en equipamiento, nuevos centros de salud y también el recurso humano, capacitándolo.”

Otros de los problemas que les transmite la gente es la “falta de trabajo y los problemas con los alquileres y las viviendas”. En este sentido, sostuvo que “el Instituto Provincial de la Vivienda no ha construido en estos 4 años ni entregado nada que no hayamos dejado hecho nosotros o de las licitaciones y o los programas”, y agregó “han devastado el Instituto Provincial de la Vivienda.”

“En el gobierno nacional se otorgaron 100.000 viviendas sociales que entregó Alberto Fernández”, y se preguntó “porqué nosotros, Tierra del Fuego, no nos quedamos con 10.000 viviendas?” para distribuir en las ciudades fueguinas.

“Se siente esta situación de abandono del gobierno de la provincia con la gente, y esto es lo que me cuentan”, dijo Bertone y agregó “por eso fue, en parte, la decisión de venir a la legislatura, para estar más cercana a la gente”.

“En Nación yo trabajo mucho por Tierra del Fuego, desde defender la 19640 que no está fácil, y que no se nos quitaran los beneficios como estaba en la adenda del presupuesto. Lo logramos”, dijo y aseguró que lo seguirá haciendo señalando que “a esta altura de mi vida, tengo cierta experiencia y tengo un nombre en la política nacional y tengo un respeto ganado de todos los espacios políticos, entonces creo que si estoy en un espacio en el que pueda transmitir mis inquietudes voy a ser escuchada.”

Y agregó que cuestiones como la 19640 y la soberanía sobre Malvinas serán temas que “aunque sea legisladora provincial, por mi trayectoria voy a poder seguir ayudando a Tierra del Fuego.”

“El desafío es estudiar los temas, trabajarlos, interiorizarse, tener buenos asesores, discutir, estar con la gente, plantarse, controlar. Se necesita control”, y dio como ejemplo “yo quiero que me expliquen qué se hace con los fondos de la obra social, no entiendo. Quiero que me expliquen y que me den esa información.” También “a dónde fueron los 150 millones de dólares que dejamos en el Banco, a qué fueron, porque las obras están todas paralizadas o se hacen con fondos nacionales, la fibra óptica por ejemplo, la terminaron con recursos de ARSAT.”

“Necesitamos tener diferentes voces en la legislatura, no podemos tener una legislatura de 15 miembros que piensan lo mismo”, manifestó.