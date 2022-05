Funcionaria de Melella se va del Gobierno entre quejas "No puedo seguir perteneciendo a un Gobierno individualista"

Renunció ayer la secretaria provincial de Pueblos Originarios, Vanina Ojeda con quejas por “los obstáculos a su gestión. La ex funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para anunciar su dimisión al cargo tras "2 años y medio trabajando sin respuestas" para los pueblos originarios de la Provincia. Ojeda pertenece a la comunidad “Rafaela Ishton” del pueblo selk´nam , recordemos que la asunción al cargo de la hoy ex funcionaria había sido anunciado por el gobierno de Melella , como un buen gesto para los pueblos nativos, la primera vez que una mujer originaria ocupaba un cargo en representación de los pueblos originarios, pasaron dos años, y Ojeda se aleja por el individualismo y el pseudo poder que ciega a la mayoría de los políticos de turno.

"No puedo seguir perteneciendo a un Gobierno individualista!! Siempre trabaje por lo colectivo !! El que avisa no traiciona !! 2 años y medio trabajando sin respuestas !!", apuntó la presidenta del partido político "Haruwen".

"Por no sentirme parte porque tampoco nos incorporaron del proyecto de Gobierno que fue solo para algunos , y principalmente porque no puedo aguantar más las faltas de respuesta a los pueblos nativos, es que renunciaré al cargo del Gobierno", dijo la ahora ex funcionaria del gobernador, Gustavo Melella.