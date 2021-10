Sectores sindicales que negocian de espaldas a los trabajadores y luego se desentienden de los resultados obtenidos

Es harta conocida la complicidad de algunos sectores vinculados al sector industrial que avalaron los contratos basura, como se suele conocer a aquellas modalidades de contratación que no otorgan estabilidad sino una sucesión de despidos y reincorporaciones a lo largo de los años con el fin de no sumar años de antiguedad en el personal y, de paso, someterlos a la presión psicológica de no saber cuánto tiempo estarán trabajando. Lo que se dice de los proyectos de flexibilización y/o precarización laboral que le adjudican a diputados como Hector Stefani, es ni más ni menos que lo que vienen haciendo las industrias bajo el paraguas de la 19640 pero, sobre todo, con el aval implícito y el silencio cómplice de los dirigentes gremiales agazapados en la sombra.

Respecto de las deficiencias en las viviendas que ATE inauguró junto a autoridades del Ejecutivo provincial, en las que alrededor del 80% presentarían desperfectos, si bien se aclaró que las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) se habrían comunicado con la empresa encargada de los trabajos con el objetivo de dar respuesta a las dificultades detectadas, resulta de mínima raro que no se hayan advertido los desperfectos con anterioridad. Si son viviendas que son parte de un acuerdo entre el gremio y el gobierno, ¿cuál fue el rol del sindicato a la hora de controlar que los inmuebles cumplieran las condiciones con que se otorgarían a los beneficiarios?

Los misterios de los vínculos entre gremios y gobiernos son parte de esa gran trama inconmensurable que no constituyen conocimiento al cual el resto de los mortales podamos acceder.