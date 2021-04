TIERRA DEL FUEGO NECESITA IMPERIOSAMENTE UN CRUCE SOBERANO POR AGUAS ARGENTINAS

Una medida de fuerza llevada adelante por camioneros chilenos de Magallanes, pone en jaque a la Argentina Bicontinental y Bioceánica, haciendo que el centro del País que no es Córdoba sino Tierra del Fuego; tenga desde hace 4 días sus vías terrestres de comunicación interrumpidas. Todo ello, debido a que para llegar a esta Provincia no haya otra manera que hacerlo por Chile y producto que los argentinos durante últimos 50 años, no hemos sabido desarrollar un cruce entre el área nacional continental y la isla grande de Tierra del Fuego, a través de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.