DANIELE: “LA PROVINCIA NO RESUELVE NADA CONCRETO EN LA DEMORA EN EL ENVÍO DE FONDOS DE COPARTICIPACIÓN”

El funcionario mencionó que “estamos preocupados” ya que “cada vez que hablamos del tema y planteamos que hay que buscar la forma de solucionar el tema, la realidad es que no hay nada concreto para revertir el atraso”.

En diálogo con FM Master’s señaló que “detrás de la demora de la llegada de fondos hay toda una estructura de prestación de servicios, obras en marcha, empresas que realizan trabajos, inversiones en la nueva urbanización San Martín, asistencia social”, lo cual “implica que hay que estar en forma permanente desembolsando dinero y todo esto se ve resentido por el atraso de la coparticipación”.

Además, observó que “estamos en marzo, se empieza a terminar la temporada de obras, ya cayeron dos nevaditas y el tiempo se acorta. Nosotros no queremos que esta situación de la coparticipación nos arrastre a tener que parar una obra, queremos aprovechar el tiempo al máximo teniendo en cuenta las condiciones climáticas”.

Daniele remarcó que “necesitamos que el Gobierno provincial entienda que acá no hay una cuestión caprichosa, o que tiene que ver con la política. Estamos hablando de que cada Municipio reciba lo que le corresponde para poder hacer frente a sus obligaciones”.

En esa línea, apuntó que “la Nación recauda por distintos conceptos y, de manera automática, un porcentaje de los fondos llega a las provincias. No hace falta que un ministro de una provincia llame al ministro de Economía de la Nación. La plata llega en forma automática desde hace bastantes años”.

“Lo que pretendemos es que ese sistema funcione también en Tierra del Fuego que aparte tiene solo tres municipios, no es la provincia de Buenos Aires”, indicó el jefe de Gabinete de Ushuaia, tras lo cual evaluó que “tiene que haber una persona que cuando lleguen los fondos se encargue de distribuirlos de acuerdo a la ley de coparticipación provincial de manera inmediata, no hay ninguna razón para que esos fondos no lleguen de esa forma”.

En tanto, precisó que la demora en el ingreso de los recursos “va de 30 a 40 días, varía porque está a merced de la buena voluntad que tenga el Ministerio de Economía de la Provincia de mandarte o no, pero tenemos que estar al día”.

Para Daniele “esto también tiene que ver con una buena práctica política porque en provincias con muchos distritos se pudo resolver. No está bueno que pase esto porque afecta a toda la gente ya que cuando se para una obra, no se pueden atender a las necesidades de los vecinos y vecinas”. Y añadió: “Si no afectan a la gente está todo bien con las reglas de la política, conocemos el juego y no nos asusta. Pero en este tema no deberíamos estar desgastándonos y perdiendo energía porque en el medio está a la gente”.

Por último, aseveró que “yo preferiría buscar todos los mecanismos de diálogo y agotar la vía del consenso antes de generar una situación que no tenga que ver con una buena fe de las partes”.