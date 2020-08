TITA: “MIENTRAS NO TENGAMOS LA VACUNA DEBEMOS INCORPORAR LOS NUEVOS HÁBITOS COMO INDIVIDUOS Y SOCIEDAD”

En ese sentido, el Ministro Agustín Tita aseguró que “veníamos trabajando en un proceso de ir liberando actividades y surgen estas situaciones donde nos vemos obligados a tomar medidas extremas para encausar la situación, controlar los números de contagio y la cantidad de positivos con el seguimiento que corresponde”.

“La realidad es que como sociedad tenemos que ir mejorando y cambiando algunos hábitos que nos trajo la pandemia” evaluó el funcionario considerando que “durante el tiempo que no tengamos la vacuna vamos a vivir situaciones de fragilidad, por eso debemos cambiar el comportamiento que tenemos que tener cada uno de manera individual y como sociedad para llevar adelante esta etapa”.

Respecto a las responsabilidades, Tita aseguró que son compartidas “el Gobierno de conducir y tomar las medidas y la sociedad de cumplir esas medidas, pero no con un policía en la puerta porque no funciona así, sino cada uno desde su lugar y con la responsabilidad que tiene”. A su vez, dijo que “es probable que en una semana esto ya pase pero puede volver a suceder si no incorporamos estos hábitos nuevos de convivencia”.

“La vida que conocíamos hasta marzo no va a volver, tenemos que acostumbrarnos a que podemos convivir con personas positivas, es difícil pensar en volver a 0 casos, porque el virus está circulando en todo el país, pero se trata de controlar los números; los positivos con alto riesgo; donde el sistema sanitario pueda responder ante los requerimientos de las personas y para ello se ha trabajado y está garantizado” concluyó.