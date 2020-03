Temari destacó que "Los acuerdos de recuperación salarial muestran que el diálogo con los sindicatos es fructífero y fortalece la democracia"

El ex candidato a diputado nacional, Fernando Temari, se refirió a la política del Gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella, destacando el diálogo con distintos sectores. "Si bien existen cuestiones a mejorar como en toda administración, lo que no podemos dudar es que estamos en una provincia en donde se prioriza el diálogo con los distintos sectores y las paritarias a las que se llegó a un acuerdo con el SUTEF y con ATE son la muestra de que en un ámbito democrático y de respeto por las opiniones diferentes, se puede llegar a obtener un buen resultado", sostuvo.

"Después de cuatro años podemos ver que con diálogo, escuchando a los distintos sectores de la administración pública, a los sindicatos, se puede llegar a acuerdos que morigeren el impacto que distintas políticas tuvieron a lo largo de los últimos años. Creo que vivir en una sociedad democrática no sólo significa hablar de la importancia del voto popular. También tenemos que ejercer esa democracia cada día, discutiendo los temas con quienes están involucrados, manteniendo un intercambio constante y permanente con los gremios, con los empleados públicos y con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Los acuerdos de recuperación salarial alcanzados con el SUTEF, con ATE, las actas acuerdo rubricadas para áreas como Servicios Generales, son el ejemplo de que a partir del 17 de diciembre no sólo hubo un cambio de gobierno: hubo un cambio en la dinámica del funcionamiento de nuestras instituciones en la provincia", analizó Temari.