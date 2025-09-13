Río Grande: estudiantes accedieron a beneficios educativos en la sede de la UNTDF

Te puede interesar

Defensa Civil emite recomendaciones por fuertes vientos en Ushuaia Shelknamsur De interés 12/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de Defensa Civil Municipal, alertó a la comunidad por la llegada de intensas ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en distintos sectores de la ciudad. Según el pronóstico, el fenómeno se registrará desde las 15 horas de este viernes 12 de septiembre y se extenderá durante la madrugada del sábado.

“Río Grande impulsa la soberanía alimentaria con la entrega de 2 millones de plantines” Shelknamsur De interés 11/09/2025 En el marco del Día del Agricultor, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, dio inicio a una nueva temporada de entregas del Programa Municipal “RGA Agroproductiva”. Este año se proyecta la distribución de 2 millones de plantines de hortalizas, cifra que representa un crecimiento respecto a la temporada anterior, en la que se entregaron 1.800.000 plantines. La gestión del intendente Martín Perez fortalece con acciones concretas la producción local, impulsa la soberanía alimentaria y dinamiza la economía de la ciudad.

Río Grande abre inscripciones para el Seminario de Electricidad Industrial Básico Shelknamsur De interés 10/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, lanzó una nueva propuesta de capacitación en el marco del programa «Formarte es Crecer». Se trata del Seminario de Electricidad Industrial Básico, una formación dirigida a personas con conocimientos previos en electricidad que buscan dar un salto en su desarrollo personal y profesional dentro del sector industrial.

Río Grande celebra el Mes del Turismo con actividades gratuitas y salidas recreativas Shelknamsur De interés 09/09/2025 La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Río Grande anunció una serie de propuestas para celebrar el Mes del Turismo, con actividades destinadas a vecinas y vecinos de la ciudad.

El 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio llegará a Ushuaia Shelknamsur De interés 08/09/2025 El Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invitan a participar del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas.

Con el acompañamiento del Municipio, Puente Viejo celebró su 10º aniversario Shelknamsur De interés 08/09/2025 El evento se llevó adelante este sábado 6 en el Paseo Canto del Viento. Con el acompañamiento del Estado Municipal, se busca fortalecer la identidad local y poner en valor la producción cervecera.

Más de 5.000 vecinos y vecinas disfrutaron de la 23° edición de la “Fiesta de las Colectividades” Shelknamsur De interés 08/09/2025 Con más de 5.000 vecinos y vecinas que participaron de las actividades, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), impulsó en el Microestadio José “Cochocho” Vargas la 23° Edición de la “Fiesta de las Colectividades”.

A partir de este lunes, Río Grande inicia la entrega de módulos alimentarios: fechas y lugares de distribución Shelknamsur De interés 07/09/2025 El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.

Se abren las inscripciones para el III congreso internacional de prevención de suicidio Shelknamsur De interés 05/09/2025 l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.