La Municipalidad de Ushuaia activó el COE y estuvo en la calle durante el temporal de viento

El subdirector de Defensa Civil, Cristian Álvarez, contó que se sumaron los cuarteles de bomberos voluntarios 2 de Abril, Zona Norte y Ushuaia, porque las llamadas no paraban: árboles caídos, techos volados y pedidos de asistencia en distintos barrios. “Tuvimos móviles en varios puntos y el resto del personal concentrado en la central de emergencias”, detalló.

Desde el área política también hubo presencia. El secretario de Gobierno, César Molina, estuvo en la base de Defensa Civil acompañando al personal. Según informó, el número de emergencias 103 recibió más de 150 llamados y se concretaron más de 80 intervenciones en la ciudad.

En total, más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales estuvieron en la calle: retirando ramas, asistiendo familias, despejando sectores y trabajando junto a los equipos de energía para devolver servicios en las zonas afectadas.

“Lo importante es que la gente se informe solo por los medios oficiales de la Municipalidad y de Defensa Civil”, pidió Molina, en medio de una jornada donde la prioridad fue dar respuesta rápida a cada vecino que lo necesitó.