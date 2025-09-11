Este sábado “la muni más cerca” estará en los barrios Pipo, Kaupén y KyD

La Municipalidad de Ushuaia desplegará este sábado 13 de septiembre el dispositivo “La Muni más Cerca” en los barrios Pipo, Kaupén y el macizo KyD, con la presencia de distintas secretarías que acercarán servicios y prestaciones a vecinos y vecinas.

En el barrio Pipo, la actividad se desarrollará de 11 a 15 horas en el Jardín N° 28. Allí, la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DDHH a través del área de Salud Municipal realizará controles para la mujer, controles de niño sano, test de agudeza visual y testeos de HIV y sífilis. Además, la Dirección de Zoonosis entregará turnos para castración, llevará adelante chipeo de mascotas y entregará antiparasitarios. También estará presente la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades para brindar asesoramiento e informar sobre las propuestas e iniciativas que impulsa el área.

En paralelo, desde las 9 horas en los barrios Kaupén y sector KyD, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desarrollará una jornada de recolección de residuos voluminosos, limpieza integral y relevamiento ambiental de las familias.

Asimismo, personal de Servicios Públicos realizará arreglos y refacciones en espacios comunitarios, mientras que en el Centro de Atención Vecinal se brindará atención a vecinos y vecinas.

