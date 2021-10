BERTONE: “SI NOSOTROS TENEMOS UN MINISTERIO FUERTE, LA DEFENSA DE NUESTRO RÉGIMEN VA A SER DISTINTA"

La diputada nacional Rosana Bertone se refirió hoy a la situación en la industria textil señalando que "no es la primera vez que hay dificultades con la industria textil. Siempre tenemos las mismas peleas y la misma presión. Yo soy defensora de la industria, desde que se firmó el Decreto me informaron sobre la situación, hablé con el Presidente, con Kulfas y con Manzur. Creo que hay que hacer una mesa de trabajo urgente con las 11 industrias que hay en la provincia".

En una entrevista por Radio Nacional Ushuaia con el periodista Marcelo Fernandez Pezzano, Bertone manifestó que "estoy segura de que esta mesa se va a poder dar. Veo en el sector textil una vocación de querer sentarse en el Ministerio. No buscan salir a litigar. Creo que están a la expectativa de esa mesa de trabajo. Pero creo que el Ministerio de Industria de la Provincia debe tener una voz más fuerte, más diálogo, más presencia y un personal más capacitado. Si nosotros tenemos un Ministerio fuerte, la defensa de nuestro régimen va ser distinta"



En cuanto a la participación de Tierra del Fuego en el Consejo Asesor del Fondo Fiduciario para la Ampliación de la Matriz productiva, pero no en la toma de decisiones, Bertone opinó que en la provincia hay "un aumento sideral de salarios a la clase política. Es una catástrofe lo que nos está pasando. La Nación ve los números, el déficit presupuestario que se va a tratar en la Legislatura. El Estado nacional ve que suben los sueldos y para que no se gaste el fondo en pago de salarios, decide administrarlo por su cuenta. Cuando haya una distribución igualitaria y no para unos pocos, la situación va a cambiar".



Finalmente, sobre las generales de noviembre, indicó que en la provincia "se hace un trabajo importante. Veo a Walter Vuoto trabajando de forma constante con Carolina Yutrovic. Se explica lo que se ha logrado en cuanto al régimen, en toda la zona rural con la Ley Ovina. Hay muchas cosas para contarle a la sociedad y tener una mejor posición como la que queremos tener. He visto a Carolina Yutrovic trabajar durante estos años. Es una candidata a la que ya ha votado el electorado, con el anclaje de la elección anterior".