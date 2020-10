Vuoto destacó como fundamental “el acompañamiento del gobierno nacional. Tenemos dos grandes capitanes de tormenta, Aberto Fernandez, quien ha realizado no solo un gran esfuerzo sanitario, sino económico, acompañando a los fueguinos y fueguinas con el IFE y con la aportes no reintegrables. Y por supuesto el Ministro de Salud, Ginés Gonzalez, quien es uno de los sanitaristas más importantes del país, desde Carrillo a esta parte. Por eso, desde Tierra del Fuego, un gran abrazo para ambos, porque hemos sentido los fueguinos permanentemente el acompañamiento en términos sanitarios y en términos económicos, demostrando que hay un Estado federal presente”.

“Todos sabemos que no pasamos por los mejores momentos. Esta pandemia va a seguir y nos va a seguir acompañando, porque el virus llegó para quedarse un tiempo más. Por eso tenemos que priorizar la salud de nuestros vecinos y vecinas, más allá de las diferencias de criterios o de la forma de entender la responsabilidad del Estado ante la sociedad. Tenemos también desafíos enormes para reconstruir los tejidos sociales y económicos rotos. El gobernador sabe que a Ushuaia le viene costando mucho atravesar esta crisis, porque en todas las crisis económicas previas, incluso en el 2001, Ushuaia siempre contó con el turismo y hoy es la primera vez que no lo tenemos. Esta es quizás la crisis más dura a la que nos enfrentamos” señaló Vuoto.

Para el intendente Vuoto, “la situación es muy compleja, y tenemos que repensar estrategias, y dialogar, mirando hacia adelante. A la Argentina le tocó enfrentar esta crisis con un país total e irresponsablemente fundido. No quiero imaginarme qué hubiese pasado con la pandemia en otro contexto, sin un Presidente como Alberto Fernández. Por eso, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, más allá de las diferencias, que son siempre diferencias de ideas, de entender el rol del Estado como solucionador de los problemas sociales y no como generador de nuevos conflictos, de un Estado que se hace cargo y busca ayudar a crecer a sus ciudadanos y que no pierde tiempo buscando culpables. Desde la ciudad, reiteramos el compromiso de poder articular, de poder mirar para adelante y de encontrar soluciones comunes”.



“Por supuesto, quiero agradecer profundamente a Carla Vizzotti por su enorme vocación, por su responsabilidad, y por su entrega para cuidar a los argentinos y argentinas. Nos sentimos cuidados por el gobierno nacional y entendemos que es un momento para repensar estrategias hacia adelante” finalizó Vuoto.