De a poco el aparato productivo y económico comienza a moverse, dijo Melella

"Los datos positivos epidemiológicos que tenemos hoy tienen que ver con decisiones políticas, pero por sobre todas las cosas con el compromiso de las vecinas y vecinos de toda a provincia", dijo el Mandatario.

Cabe recordar que en la presente jornada, el Ministerio de Salud confirmó que no hay pacientes infectados con COVID-19 en Tierra del Fuego, luego de que el paciente 136 diera negativo en el último hisopado, lo que significa que no sigue infectado ni transmite el virus.

"Esto es gracias a la gran responsabilidad que tuvimos como pueblo. Pero no significa que no puedan volver a detectarse casos nuevos, tampoco significa que no tengamos que seguir cuidándonos, porque tenemos que seguir haciéndolo", insistió el Gobernador.

Asimismo, el mandatario recalcó que "acá hubo un trabajo extraordinario de todo el equipo de Salud y de muchas personas que tomaron parte en lo que se fue decidiendo desde un principio, desde nuestro especialistas médicos hasta la Policía, los enfermeros y tantos otros que estuvieron cuidándonos mientras cumplíamos el aislamiento".

"Con aciertos y errores el pueblo fueguino ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y debemos seguir así. Vamos flexibilizando paulatinamente muchas actividades, de a poco el aparato productivo y económico comienza a moverse, pero debemos cuidarnos cumpliendo todas las disposiciones sanitarias", finalizó Melella.