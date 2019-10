El secretario de Cultura, David Ferreyra, entregó una plaqueta LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PARTICIPÓ EN EL FESTEJO POR LOS 40 AÑOS DEL JARDÍN BARQUITO TRAVIESO

“Estuvimos acompañando a la comunidad educativa del jardín en este festejo tan especial, se trata de un establecimiento pionero de la educación inicial en la ciudad que después de tantos años sigue con la misma fuerza y el mismo impulso del primer día”, manifestó el funcionario, quien destacó “el trabajo y el compromiso de la institución con la comunidad de Ushuaia”.

Ferreyra expresó finalmente que “pasamos una mañana muy linda y de mucha emoción con los docentes, los alumnos y los padres, disfrutamos de los números que prepararon los chicos de las distintas salitas junto a sus maestras, y compartimos el corte de la torta”.

Tras el acto se realizó un brindis en el que participaron directivos del jardín, invitados, ex alumnos y ex docentes, y se entregaron presentes recordatorios.









---

