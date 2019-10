El intendente saludó al pueblo de Ushuaia en el 135° Aniversario WALTER VUOTO: “TENEMOS POR DELANTE EL DESAFÍO DE PROYECTAR UNA USHUAIA PARA LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS”

Vuoto saludó a las miles de vecinas y vecinos presentes y dirigió sus palabras:

Acá estamos, una vez más, un 12 de octubre, quienes elegimos a esta tierra para realizar nuestros proyectos, para cumplir nuestros sueños de un futuro mejor para nosotros y para nuestras familias. Quienes escribieron y escribimos a lo largo de estos 135 años la historia de Ushuaia.

Nuestros queridos antiguos pobladores, pioneros que sentaron las bases del desarrollo y del crecimiento de la ciudad. Los que nacieron en esta tierra, los que fueron y siguen llegando para continuar por ese camino de crecimiento. Las nuevas generaciones que se van a encargar de seguir escribiendo esa historia de la que serán protagonistas.

Ushuaia se construyó y se sigue construyendo con esfuerzo, con sacrificio y con solidaridad. Ese esfuerzo y ese sacrificio no deben ser en vano, nos comprometen a cuidarla, a quererla cada vez más, a redoblar el esfuerzo. Ushuaia nació entre el mar y la montaña, y hoy es mirada por todo el mundo, que la reconoce como una de las ciudades más bellas.

Por eso tenemos por delante el desafío de proyectar una Ushuaia para los próximos 50 años, una ciudad con más y mejores servicios, una ciudad con nuevas tecnologías, inteligente, sustentable. Una ciudad planificada en la que no haya barreras naturales ni ideológicas. Una ciudad para todos y todas los que vivimos en ella y para los que nos visitan.

Ese desafío de proyectar y escribir la historia de Ushuaia de los próximos 50 años exigirá los mismos y, quizás, mayores esfuerzos y sacrificios.

Pero no nos asusta porque somos ushuaienses, somos fueguinos y somos patagónicos.

Durante 135 años desafiamos la distancia, el clima, la soledad, el aislamiento y algunas veces el olvido. Pero seguimos acá, escribiendo la historia y dispuestos a seguir haciéndolo.

En este mes de octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama, quiero anunciar que la municipalidad junto a empresas locales vamos a hacer un esfuerzo y un aporte para que LUCCAU, la Fundación, pueda terminar la construcción de su hospital de día, para luchar contra esta enfermedad que es un flagelo para que a fin de año pueda inaugurarse el primer hospital de día que va a tener nuestra ciudad.

Quiero agradecerles a las Fuerzas Armadas y de Seguridad también, que han sido parte del crecimiento y nacimiento de nuestra ciudad.

Y una vez más, como lo hacemos todos los 12 de Octubre, quiero reivindicar a nuestros ex combatiente y seguir diciéndole, desde acá, Ushuaia capital de Malvinas, a toda la Argentina que seguiremos luchando porque las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas. Feliz aniversario Ushuaia.