DOS CONCIERTOS DESTACADOS "Música Profana y Sacra de los siglos XX y XXI"

Programa Sábado

"Música Profana y Sacra de los siglos XX y XXI"

John Rutter (1945 -) Reino Unido“

´Twas in the Moon of Wintertime” Texto: Jean de Brebeuf

Villancico Tradicional canadiense



Ola Gjeilo (1978 -) Noruega

“Ubi Caritas” Texto del siglo X

Versión con improvisación para piano.

Piano: Cynthia Wainz



Ä’riksEšenvalds (1977 -) Letonia

“Only in Sleep” Texto: Sara Teasdale

Solista: Pamela Caroff



Daniel Elder (1986 -) Estados Unidos

“Ballade to the Moon” Texto: Daniel Elder, de “ThreeNocturnes”

Piano: Cynthia Wainz



MosesHogan (1957 - 2003) Estados Unidos

“Elijah Rock”Tradicional Spiritual



Emilio Dublanc (1911 – 1990) Argentina

“Indio” Texto de José Pedroni

“En lo más azul del cielo” Texto de Carlos Cucullu.

Arr SATB Ariel Quintana



Ariel Quintana (1965 -) Argentina

“Agnus Dei” de MassfromTwoWorlds

Piano: Juan Reichel



“Here I Am” Texto basado en el libro de Isaías 58:6-9

Piano: Cynthia Wainz



“Gloria” de MassfromTwoWorlds

Solistas: Ana María Rojas, Ayeray Vera, Leticia Barros

Piano: Juan Reichel

(el programa del domingo presenta algunas variantes de repertorio)

Acerca del Ciclo de Conciertos Corales del Fin del Mundo

Impulsado por la Fundación Música del Fin del Mundo, surge en el marco del Foro de Debate del 1º Festival de Coros del Fin del Mundo, en el que se manifiestó la falta de espacios adecuados para el canto coral. Constituyéndose así el primer ciclo de conciertos para coros de la provincia de Tierra del Fuego.

info sobre próximos conciertos:

FB: Coro del Fin del Mundo

www.corodelfindelmundo.com.ar