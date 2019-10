POR GESTIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL LA COMUNIDAD YAGÁN PAIAKOALA SERÁ RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL

Este miércoles, la secretaria de Culto y Pueblos Originarios Verónica Peralta y la secretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi se reunieron con miembros y familiares de la comunidad Yagán Paiakoala y técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para avanzar sobre el reconocimiento nacional.

Durante el encuentro fue entregado además un reconocimiento de personalidad destacada emitido por la gobernadora Rosana Bertone a Catalina Filgueira Yagan, miembro de la comunidad Paiakoala, quien habla la lengua de su pueblo.

Al respecto Peralta señaló que “nos alegra mucho poder seguir avanzando en este reconocimiento para el pueblo Yagan por el esfuerzo que realizan para seguir comunicando su cultura día y día” y destacó particularmente el trabajo de Catalina Filgueira Yagan y su hijo Víctor Vargas Filgueira.

En su visita a la provincia los técnicos del Instituto el territorio Yagan en la ciudad de Ushuaia para proseguir con los pasos y cumplimento de requisitos a fin de lograr este esperado reconocimiento.

“Este pedido de reconocimiento lo comenzamos por la tarea activa que desarrollan diariamente en la comunidad fueguina como pueblo originario” explicó Peralta y detalló que “en Argentina hay distintos pueblos originarios que tiene varias comunidades del mismo pueblo, en nuestro caso contamos con dos pueblos diferentes el Shelknam y el Yagan”.

Tras recordar que en el caso del pueblo Shelknam ya se encuentra reconocida la comunidad Rafaela Ishton, la funcionaria remarcó que “con este reconocimiento no se habla de una comunidad más, si no un de pueblo originario más que va a recibir los derechos y participaciones que hasta ahora ellos no poseen”.