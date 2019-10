USHUAIA: Legisladores compartieron cena con antiguos pioneros

Los legisladores Federico Bilota, Angelina Carrasco, Marcela Gómez y Ricardo Romano (FPV – PJ); Mónica Urquiza (MPF) y Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos), participaron del brindis que propuso el Intendente capitalino, al tiempo que destacó a las familias centenarias. Miembros del gabinete provincial, encabezados por la gobernadora, Dra. Rosana Bertone; del municipal con Omar Becerra y miembros del Concejo Deliberante tambien asistieron.

Mención aparte tuvo el locutor Marcelo Murphy, reconocido en el encuentro por sus 35 años al frente de la conducción de distintos actos que refieren a Tierra del Fuego y la capital provincial. En la conducción de la noche, también lo acompaño la locutora local, Carolina Masdeu.

BILOTA: “tenemos que conocer y saber cómo fue el lugar donde hoy vivimos”

“Siempre es bueno celebrar un aniversario más de Ushuaia, pero en realidad se celebra a aquellos que la forjaron, aquellos que la hicieron, y a muchos de ellos todavía los tenemos presentes. Es muy lindo compartir esto, porque las generaciones que van surgiendo con posterioridad, creo que tenemos por lo menos que conocer, saber cómo fue el lugar donde hoy vivimos, donde hoy formamos nuestra familia, donde hoy nos desarrollamos”, analizó Federico Bilota.

“En un inicio, esta fue una ciudad con mucho sacrificio”, reflexionó, “poblada por inmigrantes con una cultura de trabajo, con una cultura de progreso, siempre buscando un mejor porvenir, y me parece que eso se va trasladando de generación en generación. Ojalá que eso nunca se pierda”.

CARRASCO: “Es un reconocimiento a todas esas familias forjaron la ciudad”

En este sentido, la legisladora Angelina Carrasco mostró su satisfacción por participar una vez más en este festejo, “como siempre, como todos los años, esta cena es un reconocimiento a todas esas familias que de alguna manera forjaron la ciudad que hoy tenemos”.

GÓMEZ: Tenemos que “seguir planificando para adelante la ciudad que queremos”

Marcela Gómez resaltó la organización del evento con los vecinos y autoridades, “valoramos que se sigan manteniendo este tipo de celebraciones para reconocer a los antiguos pobladores por todo lo que ellos le han dado a nuestra ciudad. Siempre me parece bien destacar y aprovechar estas oportunidades para reconocer a muchos de los trabajadores que hoy están acá, sus familias, y que esto no se pierda a pesar de que la ciudad continúa creciendo, para seguir planificando para adelante la ciudad que queremos”, celebró.

MARTÍNEZ ALLENDE: Arraigo y pertenencia a la ciudad del fin del mundo

En esta misma línea, la legisladora Liliana Martínez Allende, manifestó su satisfacción por compartir “una vez más” con los vecinos de Ushuaia, “que tanto hicieron para que Ushuaia, hoy sea lo que es, por el recibimiento de quienes vinimos de otras provincias y nos hicieron parte, aportamos al fortalecimiento de lo que era una pequeña ciudad y después de 30 años me siento no solo parte de esta sociedad, sino también fueguina por adopción”, aseguró.

La Parlamentaria radical reflexionó acerca del apego a la ciudad y ejemplificó, “a muchos nos pasa que viajamos al norte del país a visitar a nuestras familias y en unos días ya queremos retornar, extrañamos, eso hace también al arraigo que uno tiene con este lugar”.

ROMANO: Reconocer el sacrificio a una Ushuaia pujante

El legislador Ricardo Romano valoró que se continúe con el agasajo a los antiguos pobladores, un claro reconocimiento “al sacrificio de lo que fue esa Ushuaia. Hoy estamos acostumbrados a tener asfalto, gas, agua”, dijo.

“Cuando apreciamos lo que es Ushuaia y conocemos la historia, la llegada de vivieres o noticias en un barco, por eso y mucho más, se debe reconocer y recordar la historia fueguina, una gran familia”.

URQUIZA: Ocasión para el reencuentro con vecinos ushuaienses

La parlamentaria Mónica Urquiza dijo que, más allá de ser funcionaria, participó “acompañando a mi familia, pionera en esta ciudad y en la Provincia y a los vecinos que conozco hace tantos años. Es un momento grato para encontrarse con gente que hace tanto que no cruzamos. Ushuaia creció tanto que ya no nos encontramos caminando por la San Martín o en el supermercado, por eso valoro muchísimo este momento y esta circunstancia que me permitió reencontrarme con gente que no veía hace tiempo”, expresó.

Sobre el cumpleaños 135 de la ciudad, Urquiza expresó “es una fecha que debemos repensar lo que hacemos y como lo hacemos, pasaron muchos años, crecimos y hoy vivimos tiempos difíciles, muchos vecinos no la están pasando bien, es cuando más unidos tenemos que estar, por eso este tipo de eventos es tan importante”, reflexionó la mopofista.