LA PROVINCIA REITERÓ SU RECHAZO A CONCURSO ORGANIZADO POR BRITÁNICOS QUE INVOLUCRA A ESTUDIANTES ARGENTINOS

El gobierno de Tierra del Fuego reiteró su rechazo y el enérgico repudio al concurso denominado “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Island” (Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Falkland Islands) iniciativa que lleva adelante el ilegítimo gobierno británico de las Islas Malvinas junto a sus embajadas en Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina.