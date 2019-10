RECLAMO DE ESTABILLO CONTRA EL CONGELAMIENTO DEL SUELDO POLÍTICO DISPUESTO POR LA GOBERNADORA GORBACZ: “BERTONE HA SIDO AUSTERA Y ESO EN LA POLÍTICA NO ESTA BIEN VISTO"

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz se refirió a la demanda que lleva adelante el ex gobernador José Arturo Estabillo para que su haber jubilatorio sea referenciado con lo que por ley debiera cobrar la gobernadora en ejercicio, y no con lo que efectivamente percibe por la autolimitación que se impuso Rosana Bertone para que su sueldo quedara congelado.

Gorbacz planteó que "se puede hacer un análisis jurídico y otro análisis político, que son totalmente distintos".

"A Bertone le ha tocado gobernar durante 4 años de malas políticas nacionales con inflación y recesión, que es la peor combinación que puede haber, y frente a esa situación ella decidió que el mayor esfuerzo lo debían hacer ella y sus funcionarios" puntualizó.

Cabe recordar que por Decreto 3705/17, la gobernadora Rosana Bertone dispuso la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, que consiste en fijar su sueldo en un 5% sobre la suma que surge de promediar lo que ganan el intendente de Río Grande y el intendente de Ushuaia. Eso trajo como consecuencia la no actualización de las jubilaciones correspondientes a quienes ejercieron el cargo de gobernador y ex funcionarios políticos provinciales.

"Hoy la gobernadora cobra un 43% menos de lo que debería cobrar por ley y todos sus funcionarios están atados a eso" afirmó Gorbacz y agregó que "Bertone ha sido austera y eso en la política no está bien visto, porque algunos miran más su propio interés que el del conjunto de la sociedad".