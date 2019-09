LA GOBERNADORA PRESIDIÓ LA ENTREGA DE DIPLOMAS A PROFESIONALES DE SALUD MENTAL

Esta especialización tuvo una duración de seis meses e incluyó jornadas presenciales, tutorías virtuales y siete talleres teóricos prácticos. Entre los temas que se abordaron se destacan los normativos, el uso de cannabis medicinal, abordajes territoriales, programas de control del tabaco, etc. Participaron todas las instituciones de la provincia, que trabajan sobre estas problemáticas desde el ámbito público y privado.

De la diplomatura participaron 214 profesionales provenientes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia que, en adelante, contarán con la jerarquización que otorga esta capacitación.

La gobernadora Rosana Bertone agradeció "el compromiso de los profesionales que, haciendo un esfuerzo enorme, participan de estas diplomaturas y alcanzan mejores herramientas y conocimientos para luego ejercerlos en su profesión".

Además, sostuvo que "es una temática que, personalmente, siempre me ha preocupado mucho y la he tomado muy en serio en mis políticas para la provincia" y agregó que "verlos a ustedes profesionalizarse e interiorizarse sobre estas temáticas, que no es una temática cualquiera, me da mucha esperanza, porque significa van a poder hacer un trabajo territorial mucho más especializado".

"Desde la creación de la Secretaría de Salud Mental, junto al trabajo con Reencontrándonos, con Santa Mónica y Espacio Joven de Río Grande, y especialmente con Sedronar, hemos desarrollado una tarea increíble en un momento muy difícil, en el que la crisis nos ha atravesado a todos, de modo que las problemáticas de salud mental también se acrecientan", recordó y reflexionó la mandataria.

Jorge Rossetto, que integró la comisión directiva y organizadora de esta diplomatura, destacó "la modalidad de trabajo que tuvo este posgrado, incluimos la asistencia virtual, los talleres teóricos prácticos, la entrega de manuales, la simulación de casos. Todo arrojó un resultado muy positivo, dado que los profesionales pudieron adquirir las temáticas desde distintos ejemplos y casos".

Además de las autoridades gubernamentales, participaron de esta entrega delegados de Sedronar y UNTDF.