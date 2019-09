TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ DEL TERCER ENCUENTRO FEDERAL EN BUENOS AIRES

La subsecretaria de Coordinación y Articulación Política de la Secretaría de Representación Oficial del gobierno de Tierra del Fuego, Cristina Tchintian, junto al equipo de trabajo de Casa Tierra del Fuego y fueguinos residentes en Buenos Aires participaron del Tercer Encuentro Federal en la Casa de la Provincia de San Juan, organizado por la Confederación Federal de Representaciones Oficiales de Casas de Provincia (CONFEDRO).

Las provincias protagonistas de esta edición del encuentro fueron Jujuy, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, mientras que la casa anfitriona fue la Casa de la provincia de San Juan.

“Fue una experiencia muy linda y variada, la propuesta fueguina dejo asombrados a los espectadores por la novedad, la tecnología y la recuperación de la historia”, declaró la subsecretaria Cristina Tchintian, “Estas actividades van en línea con el trabajo de difusión y promoción de Tierra del Fuego en sus aspectos, económicos, culturales, históricos y de nuevos talentos fueguinos".

El evento comenzó en uno de los salones más amplios de la casa sanjuanina en Buenos Aires, donde artistas expusieron cerámica, libros, textiles y audiovisuales en referencia a la provincia que representan. En este espacio, estuvo presente la diseñadora fueguina Sofía Santaolaria, oriunda de la ciudad de Ushuaia y la cabeza del proyecto “Prisma – Diseño Textil”.

“Siempre los temas con lo que trabajo tienen que ver con el lugar que me vio crecer. Ushuaia es naturaleza, montañas, animales y mar, siempre está en mi corazón” expresó la fueguina Sofía Santaolaria y agregó que “lo que más me gusta es el diseño de estampas, por eso me dedico a realizar pañuelos con estampas de flora, fauna nativa y lugares emblemáticos de Tierra del Fuego como Saint Cristopher o Faro Les Eclaraius”.

Los libros de la Editora Cultural Tierra del Fuego, también formaron parte de la exposición del espacio fueguino en este gran salón y además estaban disponibles para la venta.

Luego, en el patio principal, se presentaron algunos números musicales y danzas de la provincia de Córdoba y Jujuy. Los participantes bailaron y cantaron al ritmo de canciones y coreografías populares del folklore regional.

El último número estuvo a cargo de un colectivo de artistas, dirigido por la fueguina Georgina Blum, que presentaron “Las pisadas de las que se fueron, están aquí”, una performance multidisciplinar que incluyó música, programación en tiempo real, visuales orgánicas y bailarines.

La intención de este número artístico "está gestada en poder encontrar esa mirada descolonizada de la mujer Selknam, chamánica, de aquella civilización de la era paleolítica que en sus orígenes se consagró como civilización matriarcal” expresó Blum.