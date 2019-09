SALUD: Impulsan campaña sobre la inconveniencia de la automedicación

La norma propuesta busca “que el Gobierno de la Provincia, incluya con prioridad dentro de su política de salud, -y específicamente dentro de la publicidad oficial- campañas publicitarias destinadas a concientizar a la población en general acerca de los inconvenientes en la salud que produce la automedicación”, dice la autora del proyecto en sus fundamentos.

La Parlamentaria explica que “la automedicación es el tratamiento que la persona realiza por propia iniciativa y sin consejo ni prescripción médica, lo que genera diversos y serios problemas cuando se efectúa sin suficientes conocimientos, tales como la intoxicación del paciente”.

Freites, afirma que “se hace indispensable generar educación, reforzar controles y llevar adelante campañas con el fin de concientizar a la población acerca de los peligros que el mal uso y/o abuso de los medicamentos trae a la salud y fomentar un uso racional de los mismos, en busca de preservar la salud y mejorar la calidad de vida de los fueguinos”.

Al respecto, el responsable provincial de Emergencias Dr. Eduardo Serra, explicó que la automedicación “termina siendo un problema, sobre todo con los antibióticos, porque en realidad cuando uno receta un antibiótico, espera que el paciente cumpla con el tratamiento que uno le indica, pero está demostrado que en un alto porcentaje, los pacientes no terminan ese tratamiento”.

El galeno agregó que, en esos casos, los pacientes “guardan las cajas. Después, cuando se vuelven a sentir igual, creen que con el antibiótico que les quedó se van a curar, y ahí se automedican. Eso, no solo que no es beneficioso, sino que nos genera un nuevo problema, porque es una fuente de generación de resistencia antibiótica de las bacterias. Si vuelve a requerir antibiótico, ese no le va a servir a ese paciente y vamos a tener que escalar a uno más potente, y que probablemente vuelva a pasar lo mismo”, dijo.

El Dr. Serra aseguró que “la automedicación en general, no es una buena práctica, salvo que uno esté claramente consciente de qué es lo que está haciendo, como en el caso de que tenga una cefalea que se toma un ibuprofeno y probablemente se le va a pasar. Ahora, considerar que porque uno tiene fiebre, tiene que ir a comprarse un antibiótico, eso sí está mal”.

También, el médico se refirió al riesgo de intoxicación y el costo que esto implica para el sistema de Salud Pública, “cuando tenemos los efectos adversos, producto de consumir la medicación que no deberíamos tomar, el paciente viene a consultar a los servicios de emergencia y ahí es un costo para el Estado, es un gasto. Si se hubiese generado una consulta como correspondía, por lo que le estaba sucediendo a ese paciente, se hubiese asignado el tratamiento correcto. Por el contrario, se generó una automedicación, con efectos adversos, y nosotros debemos tratar lo que se autogeneró el paciente”, concluyó el Dr. Eduardo Serra.