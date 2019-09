Temari pedirá a Gastón Roma que devuelva el dinero del viaje a Japón para jugar al rugby

Apuntó fundamentalmente a la falta de compromiso con la realidad social del país del vicepresidente del PRO, dado que se ausentó de la sesión donde se trataba la emergencia alimentaria para viajar al evento deportivo.

Se trata del “Mundial Parlamentario” y, según medios nacionales, los gastos se pagaron con fondos del Congreso. El torneo se jugó del 14 al 17 de septiembre y participaron los “seleccionados” de los parlamentos de Argentina, Australia, Inglaterra, Francia, Georgia, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón. Entre los legisladores de la “selección” argentina, se encuentran el fueguino Roma y Gonzalo del Cerro del bloque Cambiemos y Alberto Macías del Peronismo Federal. También integraron la delegación diputados y senadores mandato cumplido y asesores parlamentarios. De acuerdo a lo informado en forma extraoficial por fuentes del propio Parlamento, el presupuesto del viaje salió del propio Congreso de la Nación.

Paralelamente, en la Cámara baja se debatía el proyecto de declaración de la Emergencia Alimentaria en la Argentina hasta 2022, aprobado finalmente en Diputados el miércoles y a la espera de la ratificación del Senado. Si bien desde la Cámara de Diputados desmintieron que los pasajes hayan sido solventados con fondos públicos, los medios nacionales insisten en que provinieron del presupuesto del propio Congreso, por lo cual Temari decidió realizar formalmente un pedido de informes para que, una vez certificado y cuantificado el monto, Roma sea consecuente con el pedido de devolución del dinero.

Según la respuesta de Roma a la requisitoria de la prensa local, pagó ese viaje “de su propio bolsillo”, pero ese dinero "proviene directamente de la dieta que percibe por su función parlamentaria, por lo que el origen son fondos públicos". Temari aclaró que Roma no es el único caso porque hubo “una delegación parlamentaria”: “Ya pedí informes y me atendieron empleados, que me van a enviar toda la información pertinente. Me pidieron que hiciera el pedido por escrito, lo cual voy a hacer, para poder tener acceso a toda la documentación. Hasta ayer había mucho desconocimiento en la parte de administración de la Cámara sobre la ausencia del diputado. Cuando se ausenta un parlamentario, debe comunicar el motivo de su ausencia y el tiempo que va a durar. Las personas con las que me comuniqué no me pudieron dar esa información. Estuve llamando al bloque por la tarde y no me pude comunicar con nadie”, dijo.

Remarcó que, si pagó el viaje con la dieta, son fondos públicos, pero “no solamente esto pasa por la dieta que recibe sino el momento que eligió para ir a jugar al rugby a Japón, que fue el momento en que se estaba tratando la emergencia alimentaria, que fue aprobado por la unanimidad de los que fueron”.

“Yo voy a tratar de hablar con él para escuchar los motivos que generaron que haga este viaje, y seguramente charlando pueda comprender cuál es la gravedad del hecho y revertirlo, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse”, concluyó.