BERTONE FIRMÓ LA TITULARIZACIÓN DE 221 DOCENTES

La mandataria, que estuvo acompañada por el ministro de Educación Diego Romero y el secretario de Recursos Humanos Martín Solá recordó "lo mucho que trabajamos y lo difícil que es valorizar esto en una gestión de gobierno", y pidió a los docentes que "todos los derechos que se han conquistado, y todo lo que administrativamente se ha realizado bien, ustedes lo defiendan".

"Nosotros agilizamos el sistema para tener seguridad y para que todo sea más transparente. Ese trabajo de carga que hacen en la Supervisión y en las escuelas y que otorga transparencia, es también en función de cada uno de ustedes y de todos los trabajadores del sistema", explicó la gobernadora.

Bertone destacó también que "avanzamos muchísimo en el sistema educativo porque consolidamos un proceso en el área de educación. Sé que el salario es un elemento muy importante, pero créanme que me tocó una época terrible con un presidente que no es de mi signo político, y pude dar los aumentos que pude dar, aunque me hubiera gustado haber dado más".

Por su parte, el ministro de Educación remarcó que "esta gestión encontró todo explotado en lo que respecta a lo administrativo, y es por eso que nos enfocamos mucho en eso. Hemos ordenado y arreglado la cuestión administrativa".

"Muchas veces nos han echado la culpa de hacer recortes o de estar investigando, y cuando asumimos, nos encontramos con una herencia llena de dudas y denuncias. Por eso hicimos todos estos cambios a lo largo de la gestión. Ha sido un trabajo arduo, pero empezamos a ver los frutos en la finalización de la gestión, como los que se vendrán en el futuro" aseguró.

Por su parte, el secretario de Recursos Humanos Martín Solá hizo hincapié en que "estamos reconociendo derechos. Trabajamos con la regularización de los auxiliares administrativos de la provincia, cargos que tenían total irregularidad".

"También trabajamos en la titularización de docentes dónde reconocemos la trayectoria, y en los que había casos de más de 18 años que venían esperando este momento para tener la estabilidad necesaria", agregó.

Solá mencionó que "la gobernadora nos pidió en el año 2017, que le dieramos mayor celeridad a los trámites administrativos de los docentes para solucionar los problemas de jubilación, la demora en los cobros y la falta de documentación. Hoy podemos ver esos logros: desde el año pasado a éste ya llevamos titularizados a casi 1.500 docentes".

Por último, anotó que con el sistema SIGE "solucionamos el problema para obtener la declaración jurada de los docentes para que obtengan su correspondiente pago".