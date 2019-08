BERTONE JUNTO A ALBERTO Y A CRISTINA FERNANDEZ EN EL CIERRE DE CAMPAÑA

Bertone llegó junto a la comitiva de gobernadores, quienes habían viajado desde todo el país para estar presente en el acto central, que tuvo un imponente marco con miles de ciudadanos y vecinos de la ciudad de Rosario, quienes se acercaron para escuchar el discurso de Cristina y de Alberto.

La apertura estuvo a cargo de la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió trabajar unidos para lograr un cambio en el país que permita recuperar la dignidad y el futuro de los argentinos. Luego llegó el turno de Alberto Fernández, quien pidió superar todas las dudas en torno al a unidad y llamó a todo el peronismo a trabajar unidos para poder ganar la Presidencia en las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre de este año.

Alberto pidió a los militantes, que traten de “explicarles a nuestros vecinos, a nuestros amigos, cuál es la disyuntiva que tenemos, cuál es del desafío que enfrentamos. Tengo muy en claro que muchos argentinos en el 2015 les creyeron y ahora están defraudados con el Gobierno. Ellos son los estafados por el Gobierno. No les pregunten a quien votaron” arengó Fernández, “díganles: “Si quieren una Argentina más igualitaria y más justa, que se sumen a nosotros y nos acompañen”. Porque hacen falta absolutamente todos, absolutamente todos. No les pregunten de donde vienen, si no a donde quieren ir. Y si su destino es el nuestro, tráiganlo, porque todos hacen falta”.

Cerca del final de su discurso, el candidato a Presidente del Frente de Todos, reafirmó su compromiso con las provincias: “Estoy proponiendo construir una Argentina Federal. Una Argentina que, por una vez por todas, deje de declamar su condición de federal y la construya. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a pensar el país desde el interior del país. Cómo desarrollamos el NEA y el NOA. Cómo pensamos una salida al pacifico para las provincias del Cuyo. Cómo integramos de una vez y para siempre nuestra Patagonia”.

Durante todo el acto, los gobernadores acompañaron a Alberto Fernández, junto con los candidatos del Frente Todos en cargos legislativos y ejecutivos.

Bertone destacó que “estos compromisos con el pueblo fueguino son un verdadero pacto de confianza, porque Alberto cumple su palabra. El mismo lo dijo ayer en el acto, que si en algo se equivocaba o incumplía lo prometido, la gente se lo recuerde. Esto es muy valioso de parte de un candidato a Presidente. Lo conozco a Alberto desde hace muchos años y sé que es una persona que sólo dice aquello que puede cumplir”.

“El acto en el monumento a la Bandera fue muy emotivo y reflejó el optimismo que estamos viviendo, porque estamos confiados en que el Frente de Todos va ganar en todo el país. La gente ha recuperado la confianza en que podemos sacar a la Argentina adelante y de que hay otra forma de hacerlo, que es recuperando la Patria para los argentinos” señaló Bertone.

Una vez concluido el acto, la gobernadora regresó a Tierra del Fuego, donde la esperan las últimas jornadas previas a las elecciones PASO de este domingo.