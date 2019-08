JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DESCARTABLES EN LA CIUDAD DE USHUAIA

“La ordenanza debe ser cumplida y consideramos oportuno comenzar con estas jornadas que permiten exponer, debatir, consultar y fundamentar el trabajo que realizamos en este sentido y que también llevan adelante asociaciones, organizaciones, instituciones, ambientalistas”, dijo Ponzo.

Del encuentro, que organizó la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular que tiene a cargo Cristian Villarreal, participaron Inter Ushuaia, la Fundación Garrahan, Asociación Manekenk, A limpiar Ushuaia, y Bio Pack que realiza trabajos de packaging con elementos compostables, de origen vegetal. “Queremos acercar el producto a quienes necesitan una solución para dejar de usar el plástico descartable. Nuestra propuesta es que lo orgánico vuelva a la tierra y nosotros nos hagamos cargo. Creo que los jóvenes no van a tener futuro si continuamos en el camino actual y sin modificarlo”, indicaron Victoria y Federico, dueños de la empresa.

Estuvieron presentes también integrantes del CADIC, Hospital Regional, las Cámaras de Comercio, Hotelera, Turismo. En su participación en la Jornada, Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio indicó que “somos un grupo de gente que queremos que Ushuaia se destaque. Lo que tenemos que hacer es educar. Cuenten con nuestro apoyo. Entendemos que nada puede ser de un día para el otro, pero nos emociona ser protagonistas en hacer el cambio. Trabajemos juntos”.

El subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia sostuvo que “lo que buscamos es visibilizar el tema, porque queremos trabajar un compromiso ciudadano. Muchos se enteran de esta ordenanza recién ahora. Tenemos que reglamentar la ordenanza para su posterior cumplimiento. Es muy importante escuchar las distintas posturas porque entendemos que el tema es complejo y nos atraviesa en la vida cotidiana, en las actividades, en las costumbres, en distintos aspectos de la vida en la ciudad”.

Ushuaia es una ciudad pionera, junto a Pinamar y Villa Gesell, en la prohibición de plásticos de un solo uso. “Ya se está trabajando en la ley nacional para prohibir plásticos descartables”, aseguró Ponzo.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el de educación ambiental. Desde la Secretaría municipal, a partir de abril último se lanzó el “plan de educación” en escuelas. “Nos alegra saber que nos desborda la demanda. Una de las temáticas es residuos y es muy bien recibida. Nuestra metodología cambia de acuerdo al rango etario, pero nos alegra saber que hay docentes que incluyen en sus planificaciones las cuestiones ambientales”, destacó Virginia Rizzo.

Coincidió Viviana Remy, al referirse al uso de bolsas de plástico en algunos comercios. "Está en cada uno recibir o dejar de recibir plásticos o bolsas. Si te Lo dan, no aceptes. No es sano. Tomar conciencia es un trabajo humano". Por su parte, María Marta del Hospital Regional Ushuaia aseguró que “el hospital es una institución de salud pública. Apelamos a las compras verdes, a los insumos sustentables. Hay también una tarea de educar al proveedor y hacerle ver que no le compro más hasta que lo cambie. Tenemos que saber cómo elegir y trabajar en conjunto con el proveedor".