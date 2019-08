Rodríguez: “Este domingo en Tolhuin nos jugamos el futuro”

“No hace falta que yo le cuente a ningún vecino como hemos vivido estos últimos años con pérdida de empleos, con notoria ausencia de obra pública aunque tanto alarde hacen de la misma, con quita de los fondos del Fideicomiso Austral que también eran para obra pública, con una inflación galopante especialmente en productos de alimentación; nos han desordenado la vida diaria y a este ritmo también el futuro, lo cierto es que la mayoría de la comunidad solo se puede centrar en sobrevivir”, afirmó el edil.

En el mismo sentido Rodríguez explicó que “el mismo gobierno de Cambiemos admitió que Tierra del Fuego es la provincia con mayor pérdida de empleo en el sector privado, registramos un 13% con respecto al 7,5% del año pasado, y ese porcentaje dicho así aisladamente no parece decir mucho pero la realidad es que representa miles de fueguinos sin trabajo, familias enteras que perdieron su único sustento y que no saben si mañana podrán darle o no de comer a sus hijos”.

“Es por todo esto que animo a todos los tolhuinenses a que este domingo acompañemos al Frente de Todos, creo que solamente con un cambio de gobierno y de modelo va a ser posible transformar el estado de destrucción y de desprecio hacia nuestra ciudad y a nuestra provincia; queremos volver a vivir dignamente con un gobierno que priorice la salud, la educación, el empleo, las jubilaciones, la juventud…basta de este gobierno de ricos que solo piensan en su propio beneficio”, finalizó el funcionario.