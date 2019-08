Vuoto: “Somos la provincia en la que, por decisiones que se toman en la Casa Rosada, hemos tenido la mayor destrucción de puestos de trabajo"

En este contexto, el mandatario capitalino formó parte de la Subcomisión de Federalismo, Gobierno Local y Territorio, en la que expuso su experiencia al frente del Ejecutivo de Ushuaia. “Me toca gobernar la ciudad más austral del mundo, que es la capital de mi provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y tenemos el orgullo de ser la capital de las Islas Malvinas. Venimos de recibir un gran respaldo de nuestros vecinos para continuar por cuatro años más dando respuestas a sus reclamos, a sus necesidades, a sus sueños y aspiraciones en un contexto de país que no ayudó absolutamente en nada debido a las erróneas políticas llevadas a cabo por el gobierno de Macri”, sostuvo Vuoto.

En ese punto, el intendente resaltó que “somos la provincia en la que, por decisiones que se toman en la Casa Rosada, hemos tenido la mayor destrucción de puestos de trabajo en el sector privado durante el último año. Es una provincia que por tener industrias, vive en carne propia la agresión a la industria nacional a partir de la caída del consumo y de la apertura que este gobierno promovió de las importaciones”. Agregó además que “no hay dudas de que el Gobierno nacional abandonó a la industria fueguina; primero con la apertura comercial, después con la reforma tributaria que bajó los impuestos internos a los productos fabricados fuera de la isla y, finalmente, con la extensión del ‘puerta a puerta’ y la apertura importadora”.

Vuoto explicó que a nivel nacional se destaca un recorte del 39% en las transferencias corrientes a provincias, dentro de las cuales Educación cayó un 36%, Seguridad Social 10%, Desarrollo Social 29% y Salud 18%. En el caso particular de Tierra del Fuego, los recortes presupuestarios para 2019 afectan a Energía (92%), Educación (29,6%), Vivienda (56,8%), Salud (33%) y Turismo (93,4%).

Por esta razón, Vuoto afirmó que “necesitamos un federalismo en serio; un federalismo en los hechos y no en las palabras. Como fueguinos tenemos que sufrir permanentemente que se nos ataque, que se diga que somos un peso para todos los argentinos cuando eso no es así, que se hable de dejar de lado las normas que consideran a nuestra provincia como de importancia geopolítica, tenemos que ver a un gobierno nacional que firma un comunicado conjunto pensando en el beneficio económico de los habitantes de nuestras Islas Malvinas y no del conjunto de la provincia que ese territorio integra, algo que ha sido repudiado por todos los partidos políticos en el Congreso Nacional”.

Finalmente, Vuoto señaló que “pensando una Argentina más federal, podemos pensar en una economía que contenga a todos y más integrada. Así también vamos a defender nuestra soberanía en la totalidad del territorio nacional”.