Alberto Fernández: “Es una vergüenza, el Estado no le da vacunas a los chicos”

El precandidato presidencial del Frente de Tod☀s, Alberto Fernández, sostuvo esta mañana que el gobierno nacional “dejó de darle vacunas a los chicos y ha complicado el tratamiento de las personas con HIV” para avanzar con su política de ajuste. “En tres años, Macri nos hizo una crisis financiera como la del 2001/2002”, agregó Fernández en declaraciones radiales y volvió a citar al ex presidente Raúl Alfonsín sobre la necesidad de “recuperar la ética de la solidaridad para no dejar desamparados a quienes están afuera del sistema social”.

"El secretario de salud dijo que no habían comprado vacunas esperando que el dólar mejorara. Es parte de la vergüenza en la que vivimos: el país no le da vacuna a los chicos, ha suspendido tratamiento, ha complicado el tratamiento del HIV. Es el retiro del Estado de las obligaciones esenciales: se retiró de la salud, se retiró de la educación, se retiró de la seguridad”, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10.

Fernández se refirió también a las fake news sobre él que circularon en los últimos días, una de ellas hablaba sobre una supuesta enfermedad. "Ellos no miden las consecuencias de eso porque me llamó mi hijo. Son ellos, (Jaime) Durán Barba y (Marcos) Peña, son ellos los que sacan a circular que no soy profesor de la facultad, son ellos los que sacan a circular de que tengo un cáncer de pulmón. La política no es marketing, es política. Yo siempre discuto políticas, no cuestiones personales".

Además, comparó la crisis actual con la del 2002, que fue la más grande que vivió el país. "En el informe del FMI dice que, cuando concluya el año, las reservas del Banco Central pueden ser 11 mil millones de dólares. Macri nos deja tantas reservas como las que nos dejó la crisis del 2001/2002. Pero, además, la crisis de 2001/2002 generó una devaluación del 300 por ciento y es lo mismo que generó Macri. Macri en tres años nos hizo una crisis financiera como la del 2001/2002. Con un agravante, que aquella crisis generó una retracción económica muy grande pero no generó inflación y Macri sí. Hay que tener una gran habilidad para generar semejante desastre", agregó.