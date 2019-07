“Necesitamos a los compañeros en el Congreso defendiendo los intereses de la gente”, sostuvo Pino

Este jueves, ante una gran cantidad de militantes, el concejal Juan Carlos Pino expresó su apoyo a la candidatura como senador del Frente de Todos, Matías Rodríguez.

Lo hizo en el marco de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que se desarrollarán el 11 de agosto próximo.

“Nos hemos sumado al trabajo constante municipal y nacional que se viene llevando adelante. Estamos consustanciados con el espacio de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández pero también es cierto que en nuestra provincia en nuestra ciudad padecemos las consecuencias del gobierno nacional. Es por eso que yo quiero destacar en Matías ese trabajo constante, es la persona que viene desde atrás, la que viene empujando, sosteniendo todo el trabajo de Walter, tomando decisiones, poniéndose al frente de la campaña de Walter”, expresó. “Muchas veces uno puede llegar a un espacio pero si no se tiene convicción y no se defienden las convicciones es muy difícil que después se pueda sostener ese proyecto”, agregó.

Pino valoró la labor llevada a cabo por Matías Rodríguez en la Cámara de Diputados oponiéndose a los proyectos enviados por la gestión del presidente Mauricio Macri. “No hay una sola medida que se haya mandado al Congreso que vaya a favor de la gente. Entonces ahí es donde necesitamos a los compañeros, donde está Matías donde estaba Martín Pérez donde los compañeros defienden los intereses de la gente, el no al Fondo Monetario Internacional, el no al tema del cierre de las Pymes, no a todas las políticas nacionales que están en contra de los argentinos”, subrayó.

“Ahí es donde están los compañeros cuando se toma una decisión y Matías va nuevamente por una elección, y en este caso como candidato a senador de la Nación. Sin duda que nosotros acudimos y vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre con todos los candidatos pero en este caso tiene que ver no solamente con la elección del compañero, que va como senador nacional, sino que tiene que ver con producir un cambio en Argentina donde realmente podamos cambiar esta política nacional. Esta política se cambia únicamente con que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lleguen nuevamente a la presidencia; con compañeros con convicciones como Matías para poder hacer estos cambios nuevamente en la Argentina y que todos los argentinos tengan todos los derechos que tienen que tener”, manifestó.

“Estamos sumamente convencidos y no tenemos dudas sobre lo que es mejor para la argentina para tierra del fuego y para Ushuaia. Por eso este proyecto tiene que ver con sostener el trabajo, la industria, defender a los vecinos, a los argentinos”, cerró.