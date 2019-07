Fabiana Ríos: “Yo no nací feminista”

Entrevistada en el programa radiofónico "Poné Segunda" de Radio Provincia (FM 100.1) y de cara a la invitación que recibió para participar en un seminario feminista de la Fundación Rosa Luxemburgo en Alemania (en septiembre) la candidata a Senadora relató: “Yo nací en esta sociedad jerarquizada y naturalicé a lo largo de 50 años de mi vida un montón de cosas, contra algunas me revelé, casi por una cuestión intuitiva, y después fueron mis hijas las que me acercaron al camino de la reflexión, porque una vez que empezás a pensarlo no podés dejar de pensarlo nunca más".



“Fijate para nosotras, las mujeres, lo difícil que es decir una misma, decimos, uno mismo, a ustedes —en referencia a los varones— no se les ocurre decir una misma, ¿sabés por qué? porque la sociedad es antropocéntrica, la medida de todas las cosas es el género masculino y no tienen la culpa los hombres, la sociedad se organizó así. Entonces si nuestra forma de relación ha sido aceptando un sistema jerárquico como natural, nada nos hace pensar que la política está excluida de esto”, amplió Fabiana en diálogo con Federico García.

Además, explicó: “Tengo 32 años de militancia política y voy a seguir militando con cargo o sin cargo, particularmente porque la política forma parte de mi vida, no entiendo mi vida si no es en una discusión de cómo vivimos todos, no cómo vivo yo, de pensar qué se puede hacer, qué se puede plantear, qué se puede acompañar como propuesta de crecimiento social...”.

En referencia a la campaña política que se está desarrollando, la Secretaria General del Social Patagónico, aseguró: “si algo tiene de particular es la ausencia de debate, estamos a 15 días" y agregó: "Me parece que tiene que ver con no dar explicaciones de lo hecho y de lo que se piensa hacer".

"Creo que frente a una comunicación que nos dice que las cuestiones que se discuten en el Parlamento son cuestiones muy lejanas e inclusive te plantean temas que pareciera que no tienen que ver con la vida cotidiana de las personas... En el Parlamento se decide en principio el presupuesto que es el que fija cuánto va para las escuelas, cuánto para los planes de vacunas, cuánto para las pensiones, cuánto para el Instituto Nacional de las Mujeres..." Es decir, el Parlamento decide si esas instituciones y si esos espacios públicos tienen o no recursos para funcionar", sostuvo y recordó que la representación en el Senado es de 3 Senadores por provincia, lo cual equipara la participación de todas las provincias argentinas independientemente de su número de habitantes. “Creo que lo que se viene es un tiempo en el que en el Parlamento se van a discutir cuestiones muy importantes, muy desafiantes en términos históricos y me parece que es un lugar donde tenemos cosas para decir y para aportar”, finalizó.