Alberto Fernández: “A los jóvenes hay que darles trabajo”

Agregó: “Cada vez que veo que un científico deja la Argentina siento que retrocedemos un año. Uno de nuestros puntos tiene que ser recuperar la educación pública de calidad y cualquier inversión que hagamos allí será poco, porque ahí está el futuro, no en otro lado. Y respecto de que los jóvenes que no tienen trabajo presten servicios sociales en la Gendarmería, en verdad lo que necesitamos es darle trabajo a los jóvenes que no lo tienen y es lo que este gobierno no sabe hacer”.

Además, Fernández destacó la necesidad de impulsar “un gobierno que integre, que se ocupe de los que menos tienen” y subrayó que dejará de lado las antinomias: “En este gobierno hay mucha gente valiosa. Si los que piensan el país del futuro piensan el mismo país que yo, no les voy a preguntar a quién votó en 2015”.

Fernández y Massa estuvieron acompañados por los candidatos a diputados Gabriela Estévez, Eduardo Fernández (titular de Apyme) y Pablo Chacón (titular del gremio de Comercio).

Fernández llegó este mediodía a Córdoba, donde participó de un almuerzo con empresarios Pyme y dirigentes de cámaras empresariales. Luego, junto a Massa, visitó la empresa Favicur SA, que fabrica y comercializa cristales laminados para la industria automotriz. Por la tarde, fueron a la parroquia Crucifixión del Señor, en el barrio Müller, donde el padre Mario Oberlin desarrolla una tarea para dar contención social a los niños y jóvenes de la zona.