ROSANA BERTONE: “EL ACUERDO MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA VA A TENER UN IMPACTO PERJUDICIAL PARA LA INDUSTRIA FUEGUINA”

Bertone definió el encuentro como “muy positivo”, ya que “Alberto tiene una manera de ser muy especial, es muy agradecido. Se tomó el tiempo para escuchar a cada gobernador y conocer cuál es la situación de cada provincia. La pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de la industria y de las pymes. El problema del costo de la energía en cada provincia. Así como la situación del Pami, que ha dejado de asistir y las provincias tenemos que ocuparnos. Programas educativos que no funcionan. Es terrible todo lo que hemos perdido con el fondo sojero y con la pérdida de puestos de trabajo y de la capacidad de consumo por la inflación. Todos los gobernadores contamos cómo perdimos fuentes de trabajo o el cierre de las pymes”.

Hacia el futuro, Bertone destacó que “Alberto nos pidió que cada uno presente su plan, para que se analice en conjunto el impacto económico. Él habla de regionalización de la economía. Es tan importante que un candidato nos escuche, es la primera vez que lo veo. Que podamos decir que necesita cada provincia. Se trató de una verdadera reunión de trabajo, y no en un encuentro electoralista. Por eso, desde que se anunció la candidatura de Alberto todos los gobernadores lo apoyamos”.

Respecto de la elecciones nacionales de agosto y de octubre, Bertone sostuvo que “siempre hay un temor sobre la transparencia, y el conteo en el Correo. Todo el sistema es federal, por más que la fiscalización sea local. Hay un hastío de la gente, un cansancio con la pérdida de los puestos de trabajo. Hoy las provincias tenemos que destinar más en salud, porque desde la Nación no nos mandan ni las vacunas. Si un chico no se vacuna a determinada edad, si una mujer no se vacuna, eso genera un daño enorme para el futuro. A las provincias nos cuesta muchísimo comprar vacunas, nosotros por suerte tenemos laboratorio público”.

Por último, sobre el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea señaló que se trata de un asunto que fue “sobrevendido en los medios” y “atormentando con el acuerdo” pero “el impacto en la industria fueguina va a ser perjudicial. La industria electrónica, la plástica y la textil. No nos sirve ni alcanza la baja de impuesto en la merluza y calamares. Ahí no está la mayor cantidad de puestos de trabajo y ahora Faurie quiere hacer acuerdo con EEUU”.